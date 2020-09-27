Полузащитник "Шахтера" по религиозным причинам пропустил матч с "Олимпиком"

У израильтянина Манора Соломона в воскресенье - день поста, покаяния и обязательного посещения синагоги

Воскресный матч четвертого тура чемпионата Украины на НСК "Олимпийский" в Киеве, в котором "Шахтер" обыграл "Олимпик" 2:0, прошел без участия израильского полузащитника "горняков" Манора Соломона. После игры главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал причину отсутствия 21-летнего футболиста.

"У Соломона сегодня религиозный праздник, по которому нельзя работать еврейской общине", – цитирует Луиша Каштру YouTube-канал "Шахтера".

Реклама

Известно, что Иом-кипур, который отмечают сегодня, в иудаизме самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Его еще называют "Судный день". Согласно Талмуду, в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год.

Традиционно в Иом-кипур верующие почти сутки воздерживаются от пищи, проводя большую часть дня в усиленных молитвах и обязательно посещая синагогу.

Манор Соломон / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Напомним, несмотря на отсутствие в своих рядах в воскресенье Манора Соломона, "Шахтер" забил два безответных мяча в ворота "Олимпика" и поднялся на третью строчку турнирной таблицы Премьер-лиги.

Кстати, ранее сообщалось, что Манором Соломоном заинтересовалась "Аталанта". За молодым вингером "Шахтера" следят и другие клубы.

Смотрите, как забивает Манор Соломон

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама