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Чемпионат Англии: прогноз, расписание и результаты 9-го тура

21 ноября, 14:33

Елена Павлова Елена Павлова

Все о поединках 9-го тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 9-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы сообщали, что Ярмоленко разорвет контракт с "Вест Хэмом" ради перехода в турецкий клуб.

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Суббота, 21 ноября

14:30 "Ньюкасл" – "Челси" – Setanta
Букмекеры: 7.00 – 4.40 – 1.44

17:00 "Астон Вилла" – "Брайтон" – Setanta
Букмекеры: 2.25 – 3.50 – 3.10

19:30 "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" – Setanta
Букмекеры: 3.90 – 4.00 – 1.83

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Бромвич Альбион" – Setanta
Букмекеры: 1.40 – 5.00 – 8.00

Воскресенье, 22 ноября

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14:00 "Фулхэм" – "Эвертон" – Setanta
Букмекеры: 3.90 – 3.70 – 1.91

16:00 "Шеффилд" – "Вест Хэм" – Setanta
Букмекеры: 3.10 – 3.25 – 2.37

18:30 "Лидс" – "Арсенал" – Setanta
Букмекеры: 3.20 – 3.60 – 2.20"

21:15 "Ливерпуль" – "Лестер" – Setanta
Букмекеры: 1.91 – 3.90 – 3.75

В тренде
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Понедельник, 23 ноября

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19:30 "Бернли" – "Кристал Пэлас" – Setanta
Букмекеры: 2.62 – 3.10 – 2.87

22:00 "Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" – Setanta
Букмекеры: 2.30 – 3.20 – 3.30

Матчи АПЛ на канале Setanta Sports также доступны на интернет-платформе OLL.TV.

Турнирная таблица

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Смотрите, как "Лестер" разгромил "Брагу" в Лиге Европы

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