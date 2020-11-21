Чемпионат Англии: прогноз, расписание и результаты 9-го тура

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 9-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы сообщали, что Ярмоленко разорвет контракт с "Вест Хэмом" ради перехода в турецкий клуб.
Суббота, 21 ноября
14:30 "Ньюкасл" – "Челси" – Setanta
Букмекеры: 7.00 – 4.40 – 1.44
17:00 "Астон Вилла" – "Брайтон" – Setanta
Букмекеры: 2.25 – 3.50 – 3.10
19:30 "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" – Setanta
Букмекеры: 3.90 – 4.00 – 1.83
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Вест Бромвич Альбион" – Setanta
Букмекеры: 1.40 – 5.00 – 8.00
Воскресенье, 22 ноября
14:00 "Фулхэм" – "Эвертон" – Setanta
Букмекеры: 3.90 – 3.70 – 1.91
16:00 "Шеффилд" – "Вест Хэм" – Setanta
Букмекеры: 3.10 – 3.25 – 2.37
18:30 "Лидс" – "Арсенал" – Setanta
Букмекеры: 3.20 – 3.60 – 2.20"
21:15 "Ливерпуль" – "Лестер" – Setanta
Букмекеры: 1.91 – 3.90 – 3.75
Понедельник, 23 ноября
19:30 "Бернли" – "Кристал Пэлас" – Setanta
Букмекеры: 2.62 – 3.10 – 2.87
22:00 "Вулверхэмптон" – "Саутгемптон" – Setanta
Букмекеры: 2.30 – 3.20 – 3.30
Матчи АПЛ на канале Setanta Sports также доступны на интернет-платформе OLL.TV.
Турнирная таблица
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