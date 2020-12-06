"Тоттенхэм" – "Арсенал": онлайн лондонского дерби в чемпионате Англии

В воскресенье, 6 декабря, состоится центральный тур 11 тура чемпионата Англии: в лондонском дерби сойдутся "Тоттенхэм" и "Арсенал". Матч пройдет на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и начнется в 18:30 по киевскому времени. На нашем сайт пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Онлайн "Тоттенхэм" – "Арсенал"

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"Тоттенхэм" удачно проводит первую половину сезона. После вчерашних матчей команда Жозе Моуринью опустилась на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, пропустив вперед "Челси", но победа сегодня вернет "шпорам" лидерство.

А вот "Арсенал" не может похвастаться успешными результатами. "Канониры" после 10 туров имеют в своем активе всего 13 баллов и располагаются на 14-м месте. При этом, подопечные Микеля Артеты забивают крайне мало – меньше голов только у тройки аутсайдеров "Вест Бромвич", "Бернли", "Шеффилд Юнайтед".

Кадровые проблемы перед матчем "Тоттенхэм" – "Арсенал":

"Тотенхэм" не сможет сегодня рассчитывать на травмированного Эрика Ламелу, также под вопросом участие Тоби Алдервейлерда, Карлоса Винисиуса и Уго Льориса. А вот у "Арсенала" отсутствует целая группа игроков: в лазарете находятся Мартинелли, Давид Луис и Томас, дисквалификацию отбывает Николя Пепе, а про отчисленных из состава Озила и Сократиса мы даже не напоминаем.

Смотрите, как "Тоттенхэм" и "Арсенал" играют в Лиге Европы:

Букмекеры о матче "Тоттенхэм" – "Арсенал":

Букмекеры считают "Тоттенхэм" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Жозе Моуринью – 2.12, на ничью – 3.50, на победу "Арсенала" – 3.84.

Где смотреть матч "Тоттенхэм" – "Арсенал":

Матч "Тоттенхэм" – "Арсенал" начнется в 18:30 и будет показан на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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