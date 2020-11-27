Чемпионат Англии: прогноз, расписание и результаты 10-го тура

Все о поединках 10-го тура чемпионата Англии – расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В эти дни в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 10-го тура Премьер-лиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. А в декабре на трибуны Великобритании вернутся болельщики, но не везде.

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Пятница, 27 ноября

22:00 "Кристал Пэлас" – "Ньюкасл" – Setanta

Букмекеры: 2.50 – 2.45 – 3.90

Суббота, 28 ноября

14:30 "Брайтон" – "Ливерпуль" – Setanta

Букмекеры: 4.80 – 3.90 – 1.70

17:00 "Манчестер Сити" – "Бернли" – Setanta

Букмекеры: 1.15 – 7.50 – 19.00

19:30 "Эвертон" – "Лидс" – Setanta

Букмекеры: 2.05 – 3.60 – 3.50

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22:00 "Вест Бромвич" – "Шеффилд Юнайтед" – Setanta

Букмекеры: 2.60 – 3.20 – 2.80

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Воскресенье, 29 ноября

16:00 "Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" – Setanta

Букмекеры: 3.80 – 3.50 – 2.00

18:30 "Челси" – "Тоттенхэм" – Setanta

Букмекеры: 2.10 – 3.50 – 3.50

21:15 "Арсенал" – "Вулверхэмптон" – Setanta

Букмекеры: 2.10 – 3.25 – 3.70

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Понедельник, 30 ноября

19:30 "Лестер" – "Фулхэм" – Setanta

Букмекеры: 1.53 – 4.20 – 6.50

22:00 "Вест Хэм" – "Астон Вилла" – Setanta

Букмекеры: 2.30 – 3.50 – 3.00

Также поединки чемпионата Англии можно смотреть на ресурсе OLL.TV.

Турнирная таблица

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