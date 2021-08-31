Супруга тренера сборной Украины хвастается фигурой после полутора месяца без тренировок

Супруга тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина показала фото с отдыха в Испании. Ради отпуска она пожертвовала спортивным режимом и соцсетями

Кристина Ротань отдыхает в Испании / Фото: Instagram

Девушка призналась, что за период всего отпуска, а он длился полтора месяца, она совсем забросила тренировки и Instagram.

"Полтора месяца в Испании – done. Полтора месяца без тренировок. Полтора месяца без правильного питания. И все это время без активности в инсте – кайййф. Уже скучаю…", – делится впечатлениями об отдыхе Кристина.

Впрочем, подписчики девушки успокаивают ее, что она все равно находится в отличной форме.

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