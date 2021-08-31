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Дружина тренера збірної України хвалиться фігурою після півтора місяці без тренувань

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
31 серпня, 10:30
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Дружина тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня Христина показала фото з відпочинку в Іспанії. Заради відпустки вона пожертвувала спортивним режимом і соцмережами
Христина Ротань відпочиває в Іспанії
Христина Ротань відпочиває в Іспанії / Фото: Instagram

Дівчина зізналася, що за період усієї відпустки, а він тривав півтора місяці, вона зовсім закинула тренування і Instagram.

"Півтора місяці в Іспанії – done. Півтора місяці без тренувань. Півтора місяці без правильного харчування. І весь цей час без активності в інсті – кайййф. Уже скучаю...", – ділиться враженнями про відпочинок Христина.

Втім, підписники дівчини заспокоюють її, що вона все одно знаходиться у відмінній формі.

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