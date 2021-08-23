Не успела насладиться: Даша Савина прощается с летом горячей фотосессией

Даша Савина жалеет, что лето уже заканчивается / Фото: Instagram
"Вот и лето уже потихоньку подходит к концу, а я и насладиться не успела... Ну, ничего, зимой наверстаю", – написала под фото девушка, сопроводив тегами #работаработа #заботыхлопоты.
Летом Даша работала ведущей программы "Великий футбол" на каналах "Футбол" во время Евро-2020.
А после завершения чемпионата Европы Даша и Валерий сыграли свадьбу. За вечер телеведущая сменила три платья, а затем зажигательно отплясывала с танцовщицами для своего мужа вообще без платья!
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