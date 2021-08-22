Взрывные фото черлидерши из Гавайев: она заставит вас полюбить футбол

Спорт всегда сопровождается женкой красотой – будь то очаровательные атлетки, спутницы спортсменов или очаровательная группа поддержки. Одной из ярких представительниц черлидинга является Никки Дженнингс из Гавайского университета в Маноа