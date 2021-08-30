Выгуливает купальники в деревне. Супруга игрока сборной показала свой отдых

Карина Харатин похвасталась своим отдыхом на итальянском побережье, которое включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Карина отдыхает в очень красивом месте

Жена украинского полузащитника Ференцвароша Игоря Харатина поделилась горячими снимками с отдыха в Италии. Карина проводит время на побережье Чинкве-Терре и немного рассказала об этом месте в соцсетях.

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"В этой зоне расположены пять небольших деревень – Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. Вся эта территория считается национальным парком Италии и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", – написала Карина в Instagram.

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Добавим, что экс-игрок Динамо и Зари Игорь Харатин с Кариной официально расписался еще в прошлом году, а весной организовал торжественное мероприятие в Киеве.

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