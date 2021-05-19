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Ноу-хау на свадьбе футболиста: за букетик невесты пробивали пенальти

Олег Люлька Олег Люлька
19 мая, 16:31
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Пока экс-защитник Зари и сборной Украины Евгений Чеберко прощался с холостяцкой жизнью, подруги его возлюбленной Дарины попробовали себя в роли футболисток
"Букетный" конкурс на свадьбе Евгения Чеберко
"Букетный" конкурс на свадьбе Евгения Чеберко / Фото: Instagram

Свадьба бывшего защитника сборной Украины Евгения Чеберко и жгучей брюнетки Дарины, состоявшаяся накануне, отметилась необычным конкурсом, подчеркнувшим, что с холостяцкой жизнью прощается не кто-нибудь, а футболист.

К одному из стандартных хитов программы, когда невеста не глядя бросает букет, а ее подруги пытаются поймать символ скорого замужества, тут подошли иначе.

Чтобы завладеть этим самым символом, нужно было выиграть "свадебную" серию пенальти.

Видео со свадьбы Евгения Чеберко Видео: Instagram

Девушки с пяти метров должны были попасть мячом по букету, расположенному по центру небольших футбольных ворот.

Как видите, у победительницы конкурса тут было не меньше радости, чем у футболистов, в настоящей серии пенальти выигрывающих серьезные трофеи.

Видео необычного "букетного конкурса" со свадьбы защитника хорватского Осиека Евгения Чеберко у себя в Instagram выложила подруга его новоиспеченной жены Дарины – Екатерина Ставицкая.

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Дарина Чеберко и Екатерина Ставицкая

Евгений Чеберко и его жена Дарина
Евгений Чеберко и его жена Дарина / Фото: Instagram

Читайте также: Горячая Дарина! Откровенные фото красотки, ставшей женой экс-лидера Зари

Ранее мы писали, другой экс-футболист сборной Украины Игорь Харатин поразил свою невесту. Прямо за свадебным столом он смотрел финал Кубка Украины между Динамо и Зарей.

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