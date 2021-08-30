Вигулює купальники в селі. Дружина гравця збірної показала свій відпочинок

Дружина українського півзахисника Ференцвароша Ігоря Харатіна поділилася гарячими знімками з відпочинку в Італії. Карина проводить час на узбережжі Чінкве-Терре і трохи розповіла про це місце в соцмережах.
"У цій зоні розташовані п'ять невеликих сіл – Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнілья, Манарола і Ріомаджоре. Вся ця територія вважається національним парком Італії і включена в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО" , – написала Карина в Instagram.
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Додамо, що ексгравець Динамо і Зорі Ігор Харатін із Кариною офіційно розписався ще минулого року, а навесні організував урочистий захід у Києві.
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