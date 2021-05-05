Сумасшедшие зарплаты футболистов ограничат, чтобы спасти клубы

Президент ФИФА Джанни Инфантино, чтобы избежать катастрофы, добивается полной прозрачности при выплате комиссий за трансфер и агентам

Джанни Инфантино / Фото: AFP

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о необходимости реформ в футболе и введении потолков зарплат, чтобы оказать помощь клубам. Ранее мы сообщали, что бывшего босса ФИФА забрали в больницу в тяжелом состоянии.

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"10 лет назад финансовый фэйр-плей спас клубный футбол в Европе. Из-за долгов и ежегодного дефицита финансирования клубы пришли к катастрофе в среднесрочной перспективе. Правила финансового фэйр-плей могли быть несовершенны, но они были необходимы и принесли хорошие результаты. ФИФА находится в процессе пересмотра трансферной системы, пора оказать конкретную помощь клубам и игрокам. Мы всерьез обсуждаем введение ограничений на размер зарплаты, комиссию за трансфер и комиссию, выплачиваемую агентам. По этим вопросам должна быть полная прозрачность", — цитирует Инфантино Onze Mondial со ссылкой на L'Equipe

Ранее сообщалось, что ФИФА хочет заставить Бразилию и Аргентину играть в Европе. Тренеры не хотят отпускать футболистов в Южную Америку.

Мы также писали, что на ЧМ-2022 офсайды будут фиксировать по-новому.

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