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На чемпионате мира-2022 трибуны будут забиты зрителями

1 февраля, 19:16

Елена Павлова Елена Павлова

Президент ФИФА Джанни Инфантино строит смелые планы на мундиаль в Катаре

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдет со зрителями на трибунах. Прямую трансляцию совместной конференции ФИФА и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провело агентство Reuters. Ранее в Катаре с огнями и салютом открыли четвертый стадион ЧМ-2022.

"Да, в следующем году на чемпионате мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря, у нас будут полные стадионы. К тому времени COVID-19 будет побежден. Если же через два года пандемия не завершится, то, я думаю, у нас будут проблемы посерьезнее, чем чемпионат мира", — отметил Инфантино.

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Джанни Инфантино

Джанни Инфантино / Фото: Reuters

Мы также сообщали, что 67 мигрантов из Непала погибли при подготовке к ЧМ-2022. Десяткам семей пришлось ожидать получения тел своих родственников на протяжении нескольких месяцев.

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Напомним, что сборная Украина в отборе на чемпионат мира попала в одну группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. Смотрите расписание Украины в отборе на ЧМ-2022.

В Катаре открыли стадион к ЧМ-2022

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зрители чемпионат мира ЧМ-2022 коронавирус Джанни Инфантино
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