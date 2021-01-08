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Бывшего босса ФИФА забрали в больницу в тяжелом состоянии

8 января, 09:59

Елена Павлова Елена Павлова

В прошлом году 84-летний Йозеф Блаттер перенес COVID-19

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу в тяжелом состоянии. По информации издания Blick, ситуация серьезная, но жизни 84-летнего швейцарского функционера пока ничего не угрожает. А буквально в декабре ФИФА "настучала" прокуратуре на Блаттера с требованием его посадить.

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Информацию о здоровье Блаттера подтвердила и дочь 84-летнего функционера Коринн Блаттер-Анденматтен: "Мой отец в больнице. Ему становится лучше с каждым днем. Но ему нужны время и отдых".

Зепп Блаттер

Зепп Блаттер / Фото: Reuters

В 2020 году бывший босс ФИФА перенес COVID-19. А в 2015 году ему пришлось долго лечиться после сбоя иммунной системы. После обморока на могиле родителей его поместили в реанимационное отделение. В 2016 году Блаттер заболел раком кожи.

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Бывшего босса ФИФА забрали в больницу в тяжелом состоянии

Напомним, что Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. А в 2015 году Генеральная прокуратура Швейцарии открыла против него уголовное дело по подозрению в преступной халатности и присвоении денежных средств. Прокуратура посчитала, что 12 сентября 2005 года Блаттер подписал контракт с Карибским футбольным союзом на невыгодных для ФИФА условиях.

Зепп Блаттер

Зепп Блаттер / Фото: Getty Images

Также Блаттера заподозрили и в незаконной выплате 2,04 млн долларов главе Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Мишелю Платини за счет ФИФА. Это дело не закрыто.

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