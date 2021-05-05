Божевільні зарплати футболістів обмежать, щоб врятувати клуби

Президент ФІФА Джанні Інфантіно, щоб уникнути катастрофи, домагається повної прозорості при виплаті комісій за трансфер і агентам

Джанні Інфантіно / Фото: AFP

Президент ФІФА Джанні Інфантіно розповів про необхідність реформ в футболі і введення стель зарплат, щоб надати допомогу клубам. Раніше ми повідомляли, що колишнього боса ФІФА забрали в лікарню у важкому стані.

Реклама

Читайте також: На чемпіонаті світу-2022 трибуни будуть забиті глядачами

"10 років тому фінансовий фейр-плей врятував клубний футбол в Європі. Через борги і щорічний дефіцит фінансування клуби прийшли до катастрофи в середньостроковій перспективі. Правила фінансового фейр-плей могли бути недосконалі, але вони були необхідні і принесли гарні результати. ФІФА знаходиться в процесі перегляду трансферної системи, пора надати конкретну допомогу клубам і гравцям. Ми серйозно обговорюємо введення обмежень на розмір зарплати, комісію за трансфер і комісію, яка виплачується агентам. З цих питань повинна бути повна прозорість", – цитує Інфантіно Onze Mondial з посиланням на L'Equipe

Раніше повідомлялося, щоФІФА хоче змусити Бразилію та Аргентину грати в Європі. Тренери не хочуть відпускати футболістів до Південної Америки.

Ми також писали, що на ЧС-2022 офсайди фіксуватимуть по-новому.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні