Судьбу Евро-2020 решат в марте: какие варианты рассматривает УЕФА

Сборная Украины свои матчи должна проводить в Амстердаме и Бухаресте

УЕФА примет окончательное решение о формате проведения чемпионата Европы 2020 года в марте. Напомним, из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на следующее лето, однако пока не известно, сохранит ли Евро изначальный формат.

Реклама

Читайте также: Известны все участники футбольного Евро-2020: состав шести групп

УЕФА имеет три сценария проведения чемпионата Европы: от отсутствия зрителей до проведения турнира в полноформатном режиме. Пока в организации настраиваются на самый оптимистический вариант, рассказал директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин в интервью ТАСС.

Евро-2020 должно было пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось проводить в 12 городах в 12 различных странах: Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии, Шотландии. Новые даты турнира – 11 июня и 11 июля 2021 года.

Смотрите расписание сборной Украины на Евро-2020. На групповом этапе наши проведут первый матч в Амстердаме, а затем – два в Бухаресте.

Реклама

Как у сборной Украины сорвался матч Лиги наций против Швейцарии:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама