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Известны все участники футбольного Евро-2020: состав всех групп

13 ноября, 09:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Летом 2021 года за главный приз сразятся 24 национальные сборные

В четверг вечером стали известны все 24 сборные, которые летом 2021 года выступят на чемпионате Европы. К 20 командам, которые определились еще осенью 2019 года, добавились победители стыковых поединков. Узнавайте все результаты плей-офф чемпионата Европы.

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В итоге окончательно сформировались все шесть групп. Две из них были укомплектованы еще год назад, а четыре пополнились новичками. Свое место под солнцем завоевали сборные Северной Македонии, Словакии, Венгрии и Шотландии. Второй раз в истории в финальной части выступят 24 команды.

Читайте также: что известно о сборной Северной Македонии.

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Турнир планируют провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. Пока что, как и ранее, официально матчи примут 12 городов разных стран, хотя в кулуарах говорят, что их число могут сократить. Главным кандидатом на "вылет" называют Баку. Место проведения финала остается Лондон.

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Смотрите, как Шотландия вырвала путевку на Евро у сербов в серии пенальти:

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футбол состав участники Сборная Украины Евро-2020
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