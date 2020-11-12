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Последний соперник для Шевы: расписание, трансляции и результаты плей-офф чемпионата Европы

12 ноября, 13:27

Олег Люлька Олег Люлька

Оппонент для сборной Украины сегодня определяется в поединке Грузия - Северная Македония

В четверг, 12 ноября, определяются последние четыре участника финальной части Евро, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена с 2020-го на лето 2021 года. В решающих играх плей-офф Лиги наций за путевки на ЧЕ-2021 играют Венгрия – Исландия, Северная Ирландия – Словакия, Сербия – Шотландия и Грузия – Северная Македония. Победитель последнего из этих поединков автоматически становится соперником на Евро для сборной Украины, в группу которой ранее жеребьевка отправила Нидерланды и Австрию.

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Ниже – расписание, котировки, трансляции и обновляемые результаты поединков плей-офф 12 ноября. Отметим, что все они доступны для просмотра на сервисе OLL.TV.

19:00 Грузия – Северная Македония
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.79 – 2.05
Победитель попадает в группу С (Нидерланды, Украина, Австрия)

21:45 Венгрия – Исландия
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 1.64 – 2.29
Победитель попадает в группу F (Португалия, Франция, Германия)

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21:45 Северная Ирландия – Словакия
ТВ: OLL.TV
Букмекеры: 1.76 – 2.09
Победитель попадает в группу E (Испания, Швеция, Польша)

В тренде
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча

21:45 Сербия – Шотландия
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.38 – 3.15
Победитель попадает в группу D (Англия, Хорватия, Чехия)

Грузия vs Северная Македония

Грузия vs Северная Македония / Фото: Reuters

Напомним, накануне сборная Украины проиграла 0:2 Польше в товарищеском матче в Хожуве, который был репетицией перед выездными поединками Лиги наций с Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября).

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расписание результаты сборная плей-офф Евро-2020 Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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