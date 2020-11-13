Как добывались последние путевки на Евро-2020: автоголы, пенальти, овертаймы (видео)

Лишь около полуночи по среднеевропейскому времени определился вчера последний участник Евро-2020. Во всех четырех стыковых матчах интрига сохранялась до последних минут и даже кое-где растягивалась на дополнительное время и серию пенальти. Читайте все результаты плей-офф чемпионата Европы.

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Исполненный драматизма поединок прошел в Будапеште. Во встрече с героями Евро-2016, исландцами, венгры пропустили уже на 11-й минуте. Вратарь Петер Гулачи после удара Гильфи Сигурдссона, по сути, забросил мяч себе за шиворот. Его ляп лишь на 88-й минуте исправил натурализованный француз Лоик Него, который вышел на замену четырьмя минутами ранее. А на второй добавленной минуте слаломный проход Доминика Собослаи вывел на Евро венгров – 2:1. Смотрите обзор матча.

Сборная Словакии в Северной Ирландии повела в счете на 17-й минуте благодаря Юраю Куцке. Но на 88-й минуте защитник "Интера" Милан Шкриньяр срезал мяч в свои ворота – 1:1. Впрочем, в дополнительное время успех пришел-таки к гостям: Михал Дюриш отличился во втором экстра-тайме – 1:2.

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А дольше всего "разборки" шли в Белграде. Сербы пропустили от шотландца Райана Кристи в начале второго тайма, но на последней минуте основного времени их спас форвард "Реала" Лука Йович – 1:1. После овертайма дело дошло до серии пенальти. По всем законам драмы все решилось в последнем, 10-м, ударе серии, когда форвард "Фулхэма" Александар Митрович не сумел переиграть кипера гостей. В финальную часть Евро вышла Шотландия.

Узнавайте состав всех групп Евро-2020 – в турнире второй раз сыграют 24 сборные.

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