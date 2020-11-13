Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Как добывались последние путевки на Евро-2020: автоголы, пенальти, овертаймы (видео)

13 ноября, 09:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Все шесть групп финальной части окончательно сформировались

Лишь около полуночи по среднеевропейскому времени определился вчера последний участник Евро-2020. Во всех четырех стыковых матчах интрига сохранялась до последних минут и даже кое-где растягивалась на дополнительное время и серию пенальти. Читайте все результаты плей-офф чемпионата Европы.

Реклама

Исполненный драматизма поединок прошел в Будапеште. Во встрече с героями Евро-2016, исландцами, венгры пропустили уже на 11-й минуте. Вратарь Петер Гулачи после удара Гильфи Сигурдссона, по сути, забросил мяч себе за шиворот. Его ляп лишь на 88-й минуте исправил натурализованный француз Лоик Него, который вышел на замену четырьмя минутами ранее. А на второй добавленной минуте слаломный проход Доминика Собослаи вывел на Евро венгров – 2:1. Смотрите обзор матча.

Сборная Словакии в Северной Ирландии повела в счете на 17-й минуте благодаря Юраю Куцке. Но на 88-й минуте защитник "Интера" Милан Шкриньяр срезал мяч в свои ворота – 1:1. Впрочем, в дополнительное время успех пришел-таки к гостям: Михал Дюриш отличился во втором экстра-тайме – 1:2.

В тренде
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Реклама

А дольше всего "разборки" шли в Белграде. Сербы пропустили от шотландца Райана Кристи в начале второго тайма, но на последней минуте основного времени их спас форвард "Реала" Лука Йович – 1:1. После овертайма дело дошло до серии пенальти. По всем законам драмы все решилось в последнем, 10-м, ударе серии, когда форвард "Фулхэма" Александар Митрович не сумел переиграть кипера гостей. В финальную часть Евро вышла Шотландия.

Узнавайте состав всех групп Евро-2020 – в турнире второй раз сыграют 24 сборные.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол сборная Сербии плей-офф сборная Шотландии Евро-2020 сборная Северной Ирландии сборная Венгрии сборная Исландии сборная Словакии отборочный турнир
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять