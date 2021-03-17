Стрим матча "Вильярреал" – "Динамо". Обсуждаем матч вместе

В четверг, 18 марта, киевское "Динамо" проведет ответный матч 1/8 финала против испанского "Вильярреала". Матч пройдет в Вильярреале на стадионе "Керамика" и начнется в 22:00. На нашем сайте пройдет онлайн матча "Вильярреал" – "Динамо", а еще трансляция будет доступна с помощью аудиострима на нашем Youtube-канале.

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В первом матче в Киеве неделю назад испанцы одержали победу со счетом 2:0. Голами тогда отметились центральные защитники Пау Торрес и Рауль Альбиоль. В ответном матче киевлян устроит любая победа с разницей в два мяча.

Тем не менее, букмекеры не верят в успех украинского клуба: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 6.80, на ничью – 3.90, на победу "Вильярреала" – 1.58. Также призрачными выглядят шансы киевлян выйти в следующий раунд. Коэффициент на это 27.0 – против 1.01 в пользу "Вильярреала".

Матч "Вильярреал" – "Динамо" покажут на канале "Футбол 2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Смотрите, как "Вильярреал" и "Динамо" играли в предыдущем матче:

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