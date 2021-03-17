"Бавария" – "Лацио": онлайн ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов: В Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" "Бавария" примет римский "Лацио". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "БАВАРИЯ" – "ЛАЦИО"

Реклама

В первом матче еще 23 февраля "Бавария" на выезде разгромила "Лацио" со счетом 4:1. Тогда забитыми голами отметились Левандовски, Мусиала, Сане и еще автоголом отметился Ачерби, а гол престижа на счету римлянина Корреа.

Интересно, что это была первая встреча команд на официальном уровне, несмотря на богатую международную историю обеих команд.

"Бавария" подходит к поединку с четырехматчевой победной серией во всех турнирах. В предыдущем туре Бундеслиги мюнхенцы на выезде разобрались с "Вердером" (3:1). А вот в Лиге чемпионов немецкий гранд не проигрывает c 13 марта 2019 года, когда уступили "Ливерпулю" в 1/8.

"Лацио" накануне прервал серию из трех поражений подряд. В прошлую пятницу римляне на последних секундах вырвали победу у главного аутсайдера Серии А "Кротоне" (3:2). Исходя из этого, шансы "орлов" взять реванш у мюнхенцев призрачные.

Букмекеры о матче "Бавария" – "Лацио":

Этого же мнения придерживаются и букмекеры: коэффициент на победу команды Ханса-Дитера Флика – 1.35, на ничью – 6.00, на победу "Лацио" – 7.80. Что же касается выхода в следующий раунд, то в некоторых букмекерских конторах ставки на "Баварию" даже не принимаются – настолько мала вероятность, что клуб не сможет пробиться в четвертьфинал. Шансы "Лацио" продолжить выступление в Лиге чемпионов оцениваются коэффициентом 45.00.

Где смотреть матч "Бавария" – "Лацио":

Матч "Бавария" – "Лацио" в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама