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"Вильярреал" – "Динамо": где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы

18 марта, 14:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Повторный поединок начнется в Испании в 22:00 по киевскому времени

В четверг подопечные Мирчи Луческу второй раз за восемь дней встретятся с представителем чемпионата Испании. На нашем сайте стартовал онлайн "Вильярреал" – "Динамо". После домашнего поражения 0:2 шансы киевлян в повторном противостоянии выглядят невысокими. Однако гости объявили, что не собираются сдаваться.

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Игра в Вильярреале начнется в 22:00 по Киеву. На украинском телевидении ее в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". Трансляция со стадиона стартует в 21:50. Также встречу можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Вашему вниманию – стрим матча "Вильярреал" – "Динамо". Обсуждаем игру вместе

Чуть раньше, в 19:55, на киевском НСК "Олимпийский" поединок с итальянской "Ромой" начнет "Шахтер". Чемпионам Украины также придется отыгрываться после неудачной первой встречи, но в Украине.

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Читайте также: расписание, трансляции и результаты ответных матчей 1/8 Лиги Европы.

Букмекерские конторы фаворитами и в дуэли в Испании считают подопечных Унаи Эмери.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Вильярреал":

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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футбол Лига Европы Динамо Киев где смотреть Вильярреал
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