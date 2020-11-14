Українська
$ 28,2
33,27
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Степаненко: "Нужно собраться, восстановиться и теми, кто есть, дожать турнир"

14 ноября, 23:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский полузащитник подвел итог матча в Германии

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал матч против Германии в Лиге наций (1:3). Футболист Шахтера считает, что нужно собраться, несмотря на все трудности с кадрами, и выполнить задачу остаться в элите Лиги наций. Онлайн матча Германия – Украина есть на нашем сайте.

Реклама

Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций

"В некоторых моментах приходилось терпеть, но получалось и играть. Эти моменты приводили к спешкам и ошибкам. Но это другой уровень, к этому нужно привыкнуть.

Тяжелая ситуация, выпали игроки, которые должны были играть в атаке. Тренерский штаб поменял целую группу игроков и при счете 2:1, когда были моменты, не хватало выпустить кого-то свежего в атаку, чтобы со свежей головой ворвался.

Прошлый сбор много игроков выпало, в этот тоже. Две игры на выезде... Поэтому нужно собраться, восстановиться и теми, кто есть, дожать турнир и выполнить задачу остаться в группе А", – сказал Степаненко в эфире канала "Футбол 1".

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сборная Украины Тарас Степаненко Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча
Польша – Украина: онлайн-трансляция матчаФутбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять