Степаненко: "Нужно собраться, восстановиться и теми, кто есть, дожать турнир"

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал матч против Германии в Лиге наций (1:3). Футболист Шахтера считает, что нужно собраться, несмотря на все трудности с кадрами, и выполнить задачу остаться в элите Лиги наций. Онлайн матча Германия – Украина есть на нашем сайте.

Видео голов и обзор матча Германия – Украина в Лиге наций

"В некоторых моментах приходилось терпеть, но получалось и играть. Эти моменты приводили к спешкам и ошибкам. Но это другой уровень, к этому нужно привыкнуть.

Тяжелая ситуация, выпали игроки, которые должны были играть в атаке. Тренерский штаб поменял целую группу игроков и при счете 2:1, когда были моменты, не хватало выпустить кого-то свежего в атаку, чтобы со свежей головой ворвался.

Прошлый сбор много игроков выпало, в этот тоже. Две игры на выезде... Поэтому нужно собраться, восстановиться и теми, кто есть, дожать турнир и выполнить задачу остаться в группе А", – сказал Степаненко в эфире канала "Футбол 1".