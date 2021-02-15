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Степаненко – хорошее вино, которое любят болельщики, но футболист №1 – Цыганков

15 февраля, 23:03

Елена Павлова Елена Павлова

Полузащитник "Динамо" победил в номинации благодаря голосам специалистов

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков стал лучшим футболистом Украины 2020 года по версии премии "Футбольные звезды Украины". Ранее Луческу проиграл наставнику "мужиков" в голосовании за лучшего тренера.

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Футболист киевского клуба обошел в голосовании специалистов двух представителей "Шахтера" – Тайсона и Тараса Степаненко. Хотя Степаненко выиграл голосование болельщиков.

"Тарас – это хорошее вино, которое с возрастом становится только лучше и лучше", – сделал комплимент Степаненко во время церемонии главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

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Ранее Цыганков стал самым дорогим украинским футболистом. По сравнению с октябрьским рейтингом, transfermarkt.com накинул 23-летнему украинцу 5 миллионов евро, теперь его ориентировочная стоимость составляет 24 млн. В этом сезоне он провел за "Динамо" 20 матчей, забил 8 голов и отдал 6 передач.

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Виктор Цыганков

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Мы также сообщали, что лучший молодой футболист Украины играет в "Динамо", но фаны голосовали за вратаря "Шахтера".

Смотрите, как Цыганков играл на групповой стадии Лиги чемпионов

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