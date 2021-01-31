Игрок "Баварии" рассмешил звезду "Динамо" фокусом с яйцом

Альфонсо Дэвис попытался раздавить яйцо ладонями – и у него получилось

Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис стал едва ли не главным открытием мирового футбола последних лет. Не зря 20-летнего канадца ганского происхождения, который с мюнхенским клубом выиграл Лигу чемпионов-2020, включили в символическую Сборную мира прошлого года.

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Однако, как оказалось, Альфонсо – мастер делать шоу не только на футбольном поле, но и вне его.

Соцсети взорвал уморный ролик с участием Дэвиса, который опубликовал известный ресурс футбольных приколов 433. Альфонсо попытался раздавить ладонями яйцо – и у него это, к его же ужасу, получилось. Вырвавшийся на волю желток полетел на спортивный костюм игрока "Баварии".

За считанные часы это видео собрало свыше 700 тысяч лайков, среди них и "нравится" от самого дорогого украинского футболиста – вингера "Динамо" Виктора Цыганкова.

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Правда, Альфонсо Дэвису сделали замечание, дескать, он раздавил яйцо, находившееся в вертикальном положении, что не так и трудно. После этого футболист уже поместил яичко между ладонями иначе, и раздавить его уже не получилось.

"Яйцо победило меня", – признал Альфонсо

Альфонсо Дэвис / Фото: YouTube

Ранее мы писали, что парень нашел редчайшее куриное яйцо – такие попадаются один раз на 25 миллионов.

Смотрите, как выбрать качественные яйца

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