Цыганков стал самым дорогим украинским футболистом, Трубин ворвался в ТОП-10

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков возглавил рейтинг самых дорогих украинских футболистов. По сравнению с октябрьским рейтингом transfermarkt.com накинул 23-летнему украинцу пять миллионов евро, теперь его ориентировочная стоимость составляет 24 млн евро.

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Цыганков опередил Руслана Малиновского из "Аталанты" и Александра Зинченко из Манчестер Сити. Нужно отметить, что ценники на наших легионеров остались на октябрьском уровне.

Отметим, что в первую десятку ворвался вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин. Успешное выступление в Лиге чемпионов не осталось незамеченным экспертами. 19-летний голкипер является самым молодым в ТОП-10 рейтинга и при этом добился самого большого скачка в цене. Ранее мы писали, что вратарь "Шахтера", на которого положили глаз в "Челси", взялся за изучение английского.

ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов:

1. Виктор Цыганков ("Динамо") – 24 млн евро (+5)

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Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

2. Руслан Малиновский ("Аталанта") – 21 (-)

Руслан Малиновский / Фото: "Аталанта" Instagram

3. Александр Зинченко ("Манчестер Сити") – 20 (-)

Реклама Фото: REUTERS/Phil Noble

4. Виталий Миколенко ("Динамо") – 15 (+2)

Виталий Миколенко в матче с "Барселоной" / Фото: Reuters

5. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 11 (+3)

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

6. Роман Яремчук ("Гент") – 11 (+1,5)

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Роман Яремчук

7. Тарас Степаненко ("Шахтер") – 8 (-)

Тарас Степаненко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

8. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") – 7,5 (-)

Польша – Украина / Фото: Reuters

9. Владислав Супряга ("Динамо") – 7,5 (+0,5)

Владислав Супряга / Фото: Reuters

10. Анатолий Трубин ("Шахтер") – 7 (+6,2)

Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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