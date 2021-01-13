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"Бред!" Капитан "Днепра" резко ответил клубу на предложение завершить карьеру

13 января, 07:49

Олег Люлька Олег Люлька

"Никто вешать бутсы на гвоздь не собирается", – говорит 37-летний Сергей Кравченко

Бывший футболист "Динамо" Сергей Кравченко резко опроверг информацию о том, что заканчивает карьеру. Напомним, накануне в "Днепре-1", где 37-летний футболист до Нового года был капитаном, заявили, что Кравченко пора вешать бутсы на гвоздь.

"Не-не-не, никто на гвоздь ничего не вешал. Не знаю, откуда это взялось. Никто не заканчивает карьеру. Мне тоже кто-то позвонил, сказал, что там написали, что я закончил карьеру. Бред! На сборы не еду, Йовичевич (тренер "Днепра-1") не видит меня в команде. Тренируюсь с дублем, поддерживаю форму и ищу новый клуб", – отметил в комментарии "Футбол NEWS" Сергей Кравченко

На вопрос – "В "Днепре-1" ты дальше выступать не будешь?" – Сергей ответил: "Получается, да"

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Сергей Кравченко

Сергей Кравченко / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Ранее почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза заявил: "В жизни каждого футболиста наступает момент, когда нужно вешать бутсы на гвоздь. Такое время, пожалуй, пришло у нашего капитана".

При этом Береза предложил Кравченко работу функционера или тренера в "Днепре-1".

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Добавим, что свой новогодний отпуск Кравченко с семьей провел в Мексике в компании Евгения Коноплянки и его родных.

Видео удаления Кравченко в матче "Ворскла" – "Днепр-1"

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чемпионат Украины Сергей Кравченко Днепр-1 завершение карьеры
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