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Цены на Цыганкова и Тете взлетели. Свежее подорожание футболистов чемпионата Украины

14 января, 15:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Выступление на международной арене серьезно поднимает стоимость наших звезд

Сегодня популярный сайт Transfermarkt, отслеживающий выступления и стоимость футболистов по всему миру, обновил данные по украинскому чемпионату. Интересно, что главные звезды отечественной Премьер-лиги существенно прибавили в цене. А в конце декабря Премьер-лига Украины опустилась в рейтинге самых дорогих чемпионатов Европы.

Кто стоит больше всех?

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Самым высоко оцениваемым футболистом ЧУ остался динамовец Виктор Цыганков. Причем, за последнее время его стоимость поднялась сразу на 5 млн евро! 23-летний игрок сборной Украины разделил пальму первенства с иранцем Шахабом из "Олимпика" в споре бомбардиров УПЛ по итогам первого круга – 8 голов.

Также Виктор осенью забивал в ворота "Барселоны" в Лиге чемпионов, сборных Франции и Испании. Также на три "лимона" выше стал котироваться бразилец Тете, огорчавший "Реал".

  1. Виктор Цыганков ("Динамо") – 24 млн
  2. Тете ("Шахтер") – 20
  3. Додо ("Шахтер") – 18
  4. Виталий Миколенко ("Динамо") – 15
  5. Манор Соломон ("Шахтер") – 15

Дуэль Виктора Цыганкова и Марк-Андре тер Штегена

Дуэль Виктора Цыганкова и Марк-Андре тер Штегена / Фото: Reuters

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В ТОП-10 вошли восемь игроков "Шахтера" и только двое динамовцев. Выше 10 миллионов также оценивают защитника "оранжево-черных" Николая Матвиенко (11).

Кто высоко подрос?

Несмотря на стремительное подорожание Цыганкова, он не вошел даже в тройку самых прогрессирующих в этом компоненте. Все три позиции заняли "горняки", двумя победами в Лиге чемпионов заставившие Европу смеяться над "Реалом". В процентном же отношении просто из небытия взлетел молодой вратарь Анатолий Трубин.

  1. Соломон ("Шахтер") – +8 млн (сейчас – 15)
  2. Додо ("Шахтер") – +8 млн (18)
  3. Трубин ("Шахтер") – +6,2 млн (7)

Фото: REUTERS/Juan Medina

Фото: REUTERS/Juan Medina

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Самое сильное падение случилось также с "горняком". Бразильский защитник Исмаили, который длительное время лечит травмы, подешевел с 12 миллионов до 8.

А что там за кордоном?

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Из украинских футболистов, выступающих за рубежом, солидно оценивают Руслана Малиновского из "Аталанты" (21 млн) и Александра Зинченко из "Манчестер Сити" (20). Выше "десятки" стоит еще только форвард Роман Яремчук (11), который очень хочет покинуть бельгийский "Гент", но за него просят слишком много.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: "Аталанта" Instagram

Читайте также: Дорогой легионер "Динамо" объяснил причины, почему не может заиграть в Киеве.

Смотрите, как Цыганков забивал на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны":

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