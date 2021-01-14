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Дорогой легионер "Динамо" объяснил причины, почему он не может заиграть в Киеве

14 января, 14:46

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодой датчанин Миккель Дуэлунд хочет все начать с чистого листа

23-летний атакующий полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд надеется в ближайшее время принести киевской команде пользу. Пока что датчанин, чью зарплату оценивают примерно в 1,6 млн евро, играет очень мало. Почему так происходит, он рассказал сайту 1927.kiev.ua. Ранее Дуэлунд вырубил Костевича на тренировке.

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Миккель приехал в Украину летом 2018 года, а его контракт действует до июня 2023-го. Дуэлунд попытался объяснить причины своей скромной игры в Киеве:

"Что бы ни говорили в СМИ, я не хочу покидать "Динамо". Я чувствую, что у меня есть шанс и хочу им воспользоваться. Травмы и болезни помешали мне проявить себя. Я ни разу не играл в двух матчах подряд, не проводил все 90 минут на поле. Сейчас я жду своего шанса. Знаю, что получу его, продолжая работать над собой".

Также вингер дал характеристику тренеру и нынешнему коллективу:

"С приходом Луческу у нас появилась другая философия и вернулась вера в себя. В команде хороший микроклимат, есть понимание, что наконец-то мы движемся в правильном направлении. Мирча Луческу – очень умный и успешный тренер. Он знает, как побеждать. Мне нужно показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать, что я готов. Уверен, смогу доказать Луческу, что он может на мене рассчитывать".

В момент прихода в клуб парня оценивали в 4 млн евро, сейчас – в полтора. В декабре легионер "Динамо" махнул на машине в Данию.

Вспомним, как ранее Миккель забивал за "Динамо":

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