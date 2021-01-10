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Вратарь "Шахтера", на которого положили глаз в "Челси", взялся за изучение английского

10 января, 21:33

Олег Люлька Олег Люлька

Анатолий Трубин штудирует инглиш по сериалам "Игра престолов" и "Викинги"

19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, которого называют одним из самых ярких молодых талантов Европы, взялся за активное изучение английского языка. Как заявил молодой вратарь, инглиш нужен как в футболе, так и вне его.

"Стараюсь учить английский. На ноутбуке смотрю фильмы, сериалы на английском – "Игру престолов", сейчас нравятся "Викинги". Любимый персонаж в "Игре престолов" – Джон Сноу".

"Стараюсь изучать английский и с помощью телефона. Есть неплохое приложение. Сейчас ходим с девушкой к репетитору. Думаю, это важно не только в жизни футболиста, но и любого человека", – рассказал Анатолий Трубин каналу "Шахтера" в YouTube.

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Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Ранее мы писали, что вратарь "Шахтера" Трубин попал в Сборную мира. Среди партнеров украинца по команде лучших футболистов-2020 не старше 19 лет оказались "новый Месси" Ансу Фати из "Барселоны" и француз Камавинга, в октябре забивший сборной Украины на "Стад де Франс".

Также мы рассказывали, что вратарем "Шахтера" заинтересовались гранды европейского футбола. На Трубина положили глаз "Челси", "Арсенал" и "Байер".

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Напомним, благодаря сейвам 19-летнего Трубина "Шахтер" выбил "Интер" из еврокубков, получив пропуск в 1/16 Лиги Европы. Там во второй половине февраля дончан ждут две встречи с "Маккаби" Тель-Авив.

Смотрите сейв Трубина в матче "Интер" – "Шахтер" (0:0)

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вратарь английский язык Шахтер Донецк Анатолий Трубин
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