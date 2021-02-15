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Луческу проиграл наставнику "Мужиков" в голосовании за лучшего тренера Украины

15 февраля, 21:44

Елена Павлова Елена Павлова

Хотя команда Виктора Скрипника уступила "Динамо" в борьбе за второе место в чемпионате

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник признан лучшим тренером Украины среди наставников мужских клубных команд на церемонии награждения "Футбольные звезд Украины-2020". Ранее "Шахтер" отреагировал на отсутствие Каштру в списке лучших тренеров года от УАФ.

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Виктор Скрипник

Виктор Скрипник / Фото: Reuters

Второе место в голосовании от УАФ занял коуч "Десны" Александр Рябоконь, третье – румынский рулевой "Динамо" Мирча Луческу. Наставник чемпиона Украины "Шахтера" оказался только четвертым.

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Напомним, что в сезоне 2019/2020 луганская "Заря" до последнего боролась за второе место в чемпионате с "Динамо", но в итоге стала бронзовым призером в УПЛ. Команда Скрипника не смогла выйти из группы Лиги Европы, но "Мужики" показывали очень добротный футбол, обыграв греческий АЕК и английский "Лестер".

Ранее мы уже писали, что лучший футбольный коуч Украины 2020 года – из третьей силы. В декабре Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего футбольного специалиста 2020 года. Им также оказался наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник. А вот рулевые наших грандов – Мирча Луческу и Луиш Каштру – заняли лишь третье и четвертое места.

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тренер Заря Луганск Мирча Луческу Виктор Скрипник Александр Рябоконь лучший тренер УАФ
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