Срочный сбор клубов Суперлиги – скандальный турнир на грани закрытия

Президенты 12 основателей нового соревнования совещаются над тем, не дать ли задний ход. Уже несколько клубов серьезно задумались над выходом из проекта

Серьезное сопротивление в футбольной среде созданию футбольной Суперлиги вынудило боссов клубов серьезно задуматься над целесообразностью и будущим своего турнира. Даже премьер-министр Британии выступил против Суперлиги и пообещал ей всячески мешать.

Реклама

В итоге некоторые участники проекта стали колебаться. Сегодня три английских клуба задумались о выходе из турнира. Как следствие, боссы собрались на экстренное совещание во вторник вечером. Об этом сообщает издание TalkSport:

Также близки к завершению затеи Барселона и Атлетико, пишут английские СМИ. А исполнительный директор МЮ Эд Вудворд подал в отставку под давлением новых проблем.

Смотрите, как Челси обыграл Атлетико в Лиге чемпионов:

Реклама

Все подробности в спецтеме Суперлига Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама