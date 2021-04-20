Срочный сбор клубов Суперлиги – скандальный турнир на грани закрытия

Серьезное сопротивление в футбольной среде созданию футбольной Суперлиги вынудило боссов клубов серьезно задуматься над целесообразностью и будущим своего турнира. Даже премьер-министр Британии выступил против Суперлиги и пообещал ей всячески мешать.
В итоге некоторые участники проекта стали колебаться. Сегодня три английских клуба задумались о выходе из турнира. Как следствие, боссы собрались на экстренное совещание во вторник вечером. Об этом сообщает издание TalkSport:
Также близки к завершению затеи Барселона и Атлетико, пишут английские СМИ. А исполнительный директор МЮ Эд Вудворд подал в отставку под давлением новых проблем.
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