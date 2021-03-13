Срна заработал пенальти, но Словения обыграла Хорватию благодаря "кошмару" Шовковского

В хорватской Петрине состоялся благотворительный матч звезд. Легенды хорватского и словенского футбола провели товарищескую игру в помощь региону, пострадавшему в прошлом году от землетрясения. Инициаторами выступили президент УЕФА словенец Александер Чеферин и босс Хорватского футбольного союза Давор Шукер.



В составе сборной Хорватии играл бывший капитан "Шахтера", а ныне директор по футболу донецкого клуба Дарио Срна. Капитаном хозяев был экс-футболист "Милана" Звонимир Бобан. Также в матче приняли участие такие хорватские звезды, как экс-голкипер "Шахтера" Стипе Плетикоса, бывший полузащитник "Динамо" Нико Кранчар, Давор Шукер, Алеша Асанович, Ивица Олич, Дарио Шимич, Игор Бишчан.

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За словенцев сыграли глава УЕФА Александер Чеферин, Миран Павлин, Миленко Ачимович, Мишо Бречко, Миливое Новакович.



Во втором тайме 38-летний Срна заработал пенальти, который реализовал Шукер. Однако словенцы сумели отыграться, когда Новакович замкнул дальнюю штангу после подачи углового, а затем и выйти вперед: отличился Ачимович, в 1999-м забивший вот этот гол-кошмар Шовковскому:

Таким образом 13 марта 2021 года благодаря Ачимовичу Словения выиграла у Хорватии с тем же счетом 2:1, с которым 22 года назад одолела Украину в плей-офф за выход на Евро-2020.

Полное видео матча звезд Хорватии и Словении 1:2

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Фото – официальный сайт ФК "Шахтер"



Напомним, ранее "Шахтер" выделил Хорватии более двух миллионов гривен для преодоления последствия землетрясения, поддержав родину своего многолетнего капитана Срны.

Смотрите, как Срна ранее забивал за "Шахтер"

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