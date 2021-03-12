Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Шикарный удар принес "Черноморцу" победу над "Волынью" и лидерство в Первой лиге

12 марта, 21:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Второй дивизион украинского футбола вернулся к жизни после зимней спячки

В пятницу возобновился сезон 2020/2021 в Первой лиге отечественного футбола. Сегодня должны были провести три перенесенных матча осенней части чемпионата, однако состоялось только два. "Оболонь" и "Верес" не вышли на поле из-за снегопада в Киеве. Зато в Одессе сыграли "Черноморец" и "Волынь".

Реклама

Напомним, недавно с бывшей звездой "Динамо" расторг контракт клуб Первой лиги: вместо Сергея Ковальца "Черноморец" возглавил его экс-нападающий Алексей Антонов. Судьбу поединка против гостей из Луцка, которых тренирует Василий Сачко, решил один гол.

На 23-й минуте великолепный дальний удар на радость полутора тысячам болельщиков на трибунах удался 18-летнему Максиму Брагару – 1:0. Соперники получили по две желтые карточки, но мячей больше не забивали.

Еще в одной встрече дня "Горняк-Спорт" и "Прикарпатье" сыграли вничью 1:1.

Реклама

Таким образом, "Черноморец" единолично возглавил турнирную таблицу, оторвавшись от "Агробизнеса" на три очка, от "Вереса" – на четыре. Правда, конкуренты свои поединки сыграют позже. Полноценный, 17-й, тур запланирован на 19-20 марта.

Ранее "Агробизнес" обошел "Верес" и "Черноморец".

Вспомним, как летом 2019 года "Черноморец" боролся с "Колосом" за место в элите:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Волынь Луцк Черноморец Одесса первая лига
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
Боди, под которым видно все! Эротическое фото жены футболиста – звезды
Боди, под которым видно все! Эротическое фото жены футболиста – звезды "Холостяка"Футбол
Огненное селфи без лифчика жены футболиста: все видно в зеркале
Огненное селфи без лифчика жены футболиста: все видно в зеркалеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять