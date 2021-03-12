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Коваленко рассказал, что ему мешает дебютировать в "Аталанте" и когда выйдет на поле

12 марта, 19:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский полузащитник изучает итальянский язык и тактику нового тренера

Бывший футболист "Шахтера" Виктор Коваленко продолжает акклиматизацию в "Аталанте". Полузащитник сборной Украины находится в Бергамо уже больше месяца, но пока что не сыграл за команду. О своих первых неделях в итальянском клубе Виктор поведал в интервью сайту "Команда №1".

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Ранее Малиновский рассказал, как Коваленко загрузили в "Аталанте".

В частности, уроженец Херсонской области выделил сложности на новом месте:

"Мешает языковой барьер, в настоящий момент усиленно учу итальянский. Тяжело общаться, хоть футбольные аспекты я понимаю. Знание языка очень важно в Италии. Начал его изучение как только узнал, что перехожу в "Аталанту". Ну и, конечно, Руслан Малиновский очень сильно помогает.

Для того чтобы играть, условия созданы идеальные. Все зависит только от меня, от моей работы. Хотя я понимал, что к новой жизни и к новым требованиям привыкну не сразу. Сейчас мне намного легче, ведь попал в команду, где все настроены друг к другу очень доброжелательно".

Виктор Коваленко и Руслан Малиновский в Бергамо

Виктор Коваленко и Руслан Малиновский в Бергамо / Фото: Instagram

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Также Коваленко коснулся и особенностей "Аталанты":

"Тактика Гасперини в целом мне понятна. Поначалу были нюансы, но сейчас я уже понимаю, кто куда бежит и открывается. И кто потом кого прессингует. Тренер нечасто, но разговаривает со мной. Когда у меня было небольшое повреждение, Мистер подходил, подбадривал. На тренировках действую в центре поля — на своем привычном месте. Надеюсь, дебютирую в скором времени".

На днях "Интер" обыграл "Аталанту" Малиновского и Коваленко.

Смотрите, как "Аталанта" разгромила "Кротоне" в Серии А:

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интервью футбол акклиматизация Аталанта Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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