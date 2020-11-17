Швейцария – Украина: прогноз комментатора на решающий матч Лиги наций

Сегодня в Люцерне состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги наций между Швейцарией и Украиной. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. Смотреть Швейцария – Украина онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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Швейцария – Украина и другие: расписание, трансляции и результаты вторника в Лиге наций

Сборная Украины / Фото: УАФ

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Последний и решающий поединок для сборной Украины в сложнейшем 2020 году. Евро перенесли на следующее лето, зато мы дебютировали в элитном дивизионе Лиги наций, регулярно имели проблемы с травмированными и заразившимися коронавирусом футболистами, однако набрали шесть очков в матчах со Швейцарией и Испанией, до предпоследнего тура претендовали даже на выход в "Финал четырех", а теперь нам хватит и ничьей, чтобы сохранить прописку в Лиге А.

На этот раз к большой группе потерь добавились новые футболисты с положительным тестом на COVID-19: Ризнык, Макаренко и Соболь. Андрей Шевченко неожиданно довызвал из молодежной сборной Судакова, Назаренко и Булецу, но парни прибыли в расположение уже после предыгровой тренировки и вряд ли могут рассчитывать на выход на поле со Швейцарией.

Для нашего сегодняшнего соперника 2020 год также получился крайне сложным – они не добыли ни одной победы. В Лиге наций расписали ничьи с Испанией и дважды с Германией, проиграли нам и испанцам, а также в спаррингах хорватам и бельгийцам. Потерь и у Владимира Петковича достаточно: травмирован опорник Закария, дисквалифицированы центрбек Эльведи и центрхав Фройлер, коронавирус выявлен у Лотомбы и Видмера.

Для сохранения прописки в высшем дивизионе Лиги А швейцарцам необходимо побеждать со счетом 1:0, 2:1 или с разницей в два мяча и более. Любой другой результат позволит нам опередить команду Петковича, которая в таком случае понизится в классе. В случае победы Германии над Испанией и нашей победы в Люцерне мы можем занять второе место в группе, опередив испанцев.

Уверен, что сборная Украины не проиграет, а на это предлагается очень неплохой коэффициент.

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Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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