Матч Швейцария – Украина отменен. Онлайн событий

Во вторник, 17 ноября, в Люцерне на стадионе "Свисспорарена" должен был бы пройти матч Лиги наций Швейцария – Украина, от которого зависит, останется ли команда Андрея Шевченко в элитном дивизионе этих соревнований или же покинет его. Однако власти Швейцарии запретили проведение игры из-за случаев коронавируса в нашей команде и отправили сборную Украины на карантин. В итоге, УАФ заявила, что матч Швейцария – Украина отменен. А его дальнейшую судьбу определит УЕФА. Мы следим за развитием ситуации.

ШВЕЙЦАРИЯ – УКРАИНА

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19:50. В Швейцарии тоже недовольны отменой матча Лиги наций. "Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть в этом финале. Мы очень хотели определить победителя по спортивному принципу, а не так, когда решение принимается за пределами поля. Теперь мы должны принять то, что есть", – заявил директор национальных сборных Пьерлуиджи Тами.

19:00. Теперь решением этой проблемы будут заниматься в контрольно-дисциплинарном и этическом комитете УЕФА, который и вынесет вердикт по матчу. Украинская ассоциация футбола подтвердила УЕФА, что у нее нет другой команды, то есть подходящих игроков, чтобы провести матч против Швейцарии в Лиге наций сегодня или завтра.

17:30.А что говорит протокол УЕФА? Самое вероятное развитие событий – перенос поединка на другую дату и нейтральное поле.

17:20. Швейцарская пресса считает, что самым очевидным решением является техническое поражение для сборной Украины. Также они обсуждают другие варианты развития событий, вплоть до определения победителя жеребьевкой.

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16:10. Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл объяснил, почему сборную Украины закрыли на карантин: "Девять человек из делегации Украины заразились за четыре дня. При таком неконтролируемом распространении риск появления новых, еще не обнаруженных инфицированных людей слишком высок". Только Жуниор Мораес и Сергей Кривцов, которые уже перенесли инфекцию "Шахтере", по-прежнему могут свободно передвигаться.

15:20 Матч Украины со Швейцарией отменен – официально. "УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций Швейцария – Украина не может состояться", – гласит заявление УАФ. – Заметим, что и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА".

15:03 Результат матча Швейцария – Украина могут определить жеребьевкой. Такой безумный вариант рассматривают в УЕФА, если матч между этими сборными в Лиге наций таки не удастся провести. Напомним, швейцарские власти запретили проведение игры из-за случаев коронавируса в нашей команде

14:11 Матч Швейцария – Украина сегодня не состоится – об этом сообщают источники в украинской сборной. УЕФА разрешает проводить игру, так как, несмотря на случаи коронавируса в нашей команде, у нас есть больше необходимых 13 игроков. Однако власти Люцерна запрещают проводить матч, предлагая украинцам в качестве альтернативы безумный вариант – завтра привезти в Люцерн полностью новую команду. Если власти Люцерна таки не передумают, сегодня игры не будет

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Сегодня, если матч состоится, сыграем в желтом

Наша тренировка в день игры

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12:44 Украине могут засчитать техническое поражение в игре со Швейцарией. На такой вариант развития событий рассчитывают швейцарские медиа, если врач кантона Люцерн отменит игру из-за многочисленных случаев коронавируса в украинской команде.

12:38 Кроме Малиновского, еще трое сдали положительные тесты перед матчем Швейцария – Украина. Это форвард Жуниор Мораес, защитник Сергей Кривцов и тренер по физической подготовке Иван Баштовой. При этом УЕФА допускает Кривцова и Мораеса к участию в матче, поскольку футболисты "Шахтера" недавно переболели COVID-19. А власти Люцерна запрещают. Между властями и УЕФА идут переговоры по поводу участия в этих футболистов в игре

12:04 У Малиновского тоже коронавирус. Сборная Украины в день игры со Швейцарией теряет самого дорогого своего футболиста

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Проведение этой игры, как и предыдущего матча Германия – Украина, пребывает под вопросом из-за ситуации с коронавирусом в украинской сборной. К Цыганкову, Ярмоленко, Сидорчуку и Коваленко, у которых был диагностирован COVID-19 перед поединком в Лейпциге, теперь добавились положительные тесты Соболя, Макаренко и Ризныка. Решение, быть ли матчу Швейцария – Украина, будет принято в день игры.

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Турнирное положение. За тур до финиша Украина опережает на три очка Швейцарию, имея в активе львовскую победу над ней со счетом 2:1. Таким образом, чтобы гарантированно остаться в топ-дивизионе Лиги наций, Украине 17 ноября нужно не проиграть в Люцерне. Но устроит и поражение – 2:3, 3:4, 4:5, 5:6. Если же швейцарцы обыграют нас 1:0, 2:1 или с разницей в два мяча и более, то именно они займут третье место в группе, а мы откатимся на четвертую строчку и вылетим во второй дивизион Лиги наций к соперникам калибра Румынии и Чехии.

Смотрите, как Украина обыграла Швейцарию во Львове в сентябре (2:1)

Напомним, в предыдущем туре Лиги наций Украина, ведя в счете, проиграла на выезде Германии 1:3.

Обзор матча Германия – Украина (3:1)

Швейцария же тремя днями ранее упустила домашнюю победу над Испанией (1:1), пропустив за минуту до конца основного времени. При этом кипер швейцарцев Ян Зоммер творил чудеса в рамке ворот, отбив два пенальти от Серхио Рамоса.

Обзор матча Швейцария – Испания (1:1)

Тренировка сборной Украины в Люцерне

Фото – Украинская ассоциация футбола

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Владимир Петкович / Фото: AFP

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович: "Сборная Украины действует очень компактно и крайне эффективно использует свои моменты. Мы в этом году не выиграли еще ни одного матча и хотим сделать это во вторник. Швейцария заслужила этот решающий поединок своей игрой против испанцев и немцев. Да и в первом матче против Украины мы могли рассчитывать на большее. Если мы вылетим, нам будет куда проще, но лично мне нравится играть против сильнейших, а потому надо сохранять место в Лиге А. Хотим продолжить показывать амбициозный интересный футбол, пускай даже иногда приходится отступать от своих принципов и играть более оборонительно, как это было в субботу против Испании".

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Когда придут окончательные результаты тестов на коронавирус, будем определяться с составом, который будет играть во вторник. Как и Швейцария, так и Украина заслуживают права играть в Лиге А, потому что обе команды показывают футбол очень хорошего качества. Я понимаю ситуацию, в которой мы оказались, нам противостоит хорошая команда, однако я постараюсь выставить сильнейший состав. Надеюсь, мы сыграем. Настроение у ребят, которые готовятся играть, нормальное. Все понимают ситуацию, но если нам дадут возможность, то мы готовы провести эту игру. Никакой паники нет, мы соблюдаем все нормы, делаем все, что нам говорят, и готовимся к игре. Сейчас мы ждем результатов повторных тестов. Если у нас будет достаточное количество игроков, мы будем играть".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ШВЕЙЦАРИЯ: Зоммер – Родригес, Аканджи, Шер – Эдмилсон, Джака, Соу, Цубер – Шакири – Сеферович, Эмболо

УКРАИНА: Пятов – Конопля, Забарный, Матвиенко, Михайличенко – Малиновский, Степаненко, Зинченко – Марлос, Яремчук, Зубков

Тренировка Швейцарии перед Украиной

Фото – Швейцарский футбольный союз

ШВЕЙЦАРИЯ – УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча аналитики называют Швейцарию. На ее победу установлен коэффициент 1.66, на ничью – 4.05, на победу Украины – 5.40. В процентах вероятность исходов следующая: выигрыш хозяев – 58%, ничья – 24%, выигрыш гостей – 18%. Таким образом, по оценкам букмекеров, Украине будет крайне трудно по итогам этой встречи сохранить третье место в своей группе, а с ним и прописку в элитном дивизионе Лиги наций.

ШВЕЙЦАРИЯ – УКРАИНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Лиги наций Швейцария – Украина во вторник, 17 ноября, начиная с 21:45, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как Украины обыгрывала в Лиге наций Испанию

Все подробности в спецтеме Отмена матча сборной

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