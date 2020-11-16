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Шевченко все же добрался до журналистов: "Если нам дадут возможность играть, мы будем готовы"

16 ноября, 21:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Наставник украинской сборной признался, что его команда готова к матчу против Швейцарии

Пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко накануне матча со Швейцарией в Лиге наций все же состоялась. Как оказалось, официальную встречу Шевченко с журналистами запретил проводить УЕФА, сославшись на неопределенность ситуации с результатами ПЦР-тестов.

"Молодежная команда прилетела в Киев, мы знали, что она была протестирована. Мы знали, что у нас не будет инфицированных. Сегодня утром они еще раз сдали и прилетели сюда. Поэтому они чистые", – объяснил Шевченко вызов троих игроков из U-21.

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Также наставник сборной поделился своим видением на ситуацию с неопределенностью касательно проведения матча. Напомним, сегодня еще три игрока сдали положительные тесты на COVID-19.

"Мы все живем в этой ситуации и понимаем. Если нам дадут возможность играть, мы будем готовы к этой игре. Настроение у ребят нормальное. Мы все понимаем, в какой ситуации находимся, никакой паники нет, соблюдаем все нормы. То, что нам говорят, мы делаем и будем готовиться завтра на игру.

Мы еще ждем повторных тестов, какие будут результаты. Как я сказал, если у нас будет достаточное количество игроков, чтобы выйти на матч, мы будем играть. Посмотрим, когда придут тесты, увидим, какое количество и какие игроки будут играть завтра", – добавил коуч.

Также Шевченко ответил на вопросы журналистов, которые спрашивали, готова ли сборная Украины пройти еще одно тестирование, если понадобится и кто, на его взгляд, заслуживает остаться в Дивизионе А.

"Если нам придется делать новые тесты, мы их сделаем. Мы уважаем правила организаторов и местных властей. Если решат, что можно играть, мы будем играть.

Считаю, как Швейцария, так и Украина заслужили право играть в элитном дивизионе Лиги наций. Обе команды показывают футбол хорошего качества. Я понимаю ситуацию, в которую мы попали. Мы будет играть против хорошей команды, но мы постараемся выставить сильнейших игроков из тех, кого сможем", – заявил Шева.

Смотрите, как Украина играла с Германией в предыдущем матче:

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Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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