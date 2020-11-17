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Без Украины и Швейцарии: результаты вторника в Лиге наций

17 ноября, 23:54

Олег Люлька Олег Люлька

17 ноября прошли восемь поединков заключительного тура соревнований. Игру Украины со Швейцарией отменили

Во вторник, 17 ноября, прошли восемь поединков заключительного, шестого, тура группового раунда Лиги наций. Должно было быть девять. Но матч Швейцария – Украины был отменен непосредственно в день игры по требованию властей Люцерна, из-за случаев коронавируса в нашей команде отправивших всю украинскую сборную на карантин. Ниже – расписание, трансляции, котировки и обновляемые результаты всех игр вторника, а также турнирные таблицы групп.

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Отметим, что трансляции игр Лиги наций доступны на сервисе OLL.TV.

Лига A

Группа А4

Швейцария – Украина МАТЧ ОТМЕНЕН
Букмекеры: 1.68 – 4.00 – 5.30

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21:45 Испания – Германия – 6:0
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.35 – 3.60 – 3.05

Группа А3

21:45 Хорватия – Португалия – 2:3
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 3.70 – 3.55 – 2.08

21:45 Франция – Швеция – 4:2
Букмекеры: 1.56 – 4.10 – 6.80

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Лига C

Группа С1

21:45 Люксембург – Азербайджан – 0:0
Букмекеры: 2.07 – 3.05 – 4.15

В тренде
Матч Швейцария – Украина отменен. Онлайн событий

21:45 Черногория – Кипр – 4:0
Букмекеры: 1.57 – 3.85 – 6.50

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Лига D

Группа D1

21:45 Андорра – Латвия – 0:5
Букмекеры: 5.40 – 3.20 – 1.80

21:45 Мальта – Фарерские острова – 1:1
Букмекеры: 3.15 – 3.10 – 2.43

Группа D2

21:45 Гибралтар – Лихтенштейн – 1:1
Букмекеры: 3.00 – 2.98 – 2.62

Смотрите, как Франция обыграла Португалию в 5-м туре

Все подробности в спецтеме Лига наций

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расписание результаты Сборная Украины Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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