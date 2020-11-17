Без Украины и Швейцарии: результаты вторника в Лиге наций

Во вторник, 17 ноября, прошли восемь поединков заключительного, шестого, тура группового раунда Лиги наций. Должно было быть девять. Но матч Швейцария – Украины был отменен непосредственно в день игры по требованию властей Люцерна, из-за случаев коронавируса в нашей команде отправивших всю украинскую сборную на карантин. Ниже – расписание, трансляции, котировки и обновляемые результаты всех игр вторника, а также турнирные таблицы групп.
Отметим, что трансляции игр Лиги наций доступны на сервисе OLL.TV.
Лига A
Группа А4
Швейцария – Украина МАТЧ ОТМЕНЕН
Букмекеры: 1.68 – 4.00 – 5.30
21:45 Испания – Германия – 6:0
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.35 – 3.60 – 3.05
Группа А3
21:45 Хорватия – Португалия – 2:3
ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 3.70 – 3.55 – 2.08
21:45 Франция – Швеция – 4:2
Букмекеры: 1.56 – 4.10 – 6.80
Лига C
Группа С1
21:45 Люксембург – Азербайджан – 0:0
Букмекеры: 2.07 – 3.05 – 4.15
21:45 Черногория – Кипр – 4:0
Букмекеры: 1.57 – 3.85 – 6.50
Лига D
Группа D1
21:45 Андорра – Латвия – 0:5
Букмекеры: 5.40 – 3.20 – 1.80
21:45 Мальта – Фарерские острова – 1:1
Букмекеры: 3.15 – 3.10 – 2.43
Группа D2
21:45 Гибралтар – Лихтенштейн – 1:1
Букмекеры: 3.00 – 2.98 – 2.62
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