Без Украины и Швейцарии: результаты вторника в Лиге наций

Во вторник, 17 ноября, прошли восемь поединков заключительного, шестого, тура группового раунда Лиги наций. Должно было быть девять. Но матч Швейцария – Украины был отменен непосредственно в день игры по требованию властей Люцерна, из-за случаев коронавируса в нашей команде отправивших всю украинскую сборную на карантин. Ниже – расписание, трансляции, котировки и обновляемые результаты всех игр вторника, а также турнирные таблицы групп.

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Отметим, что трансляции игр Лиги наций доступны на сервисе OLL.TV.

Лига A

Группа А4

Швейцария – Украина МАТЧ ОТМЕНЕН

Букмекеры: 1.68 – 4.00 – 5.30

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21:45 Испания – Германия – 6:0

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.35 – 3.60 – 3.05

Группа А3

21:45 Хорватия – Португалия – 2:3

ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 3.70 – 3.55 – 2.08

21:45 Франция – Швеция – 4:2

Букмекеры: 1.56 – 4.10 – 6.80

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Лига C

Группа С1

21:45 Люксембург – Азербайджан – 0:0

Букмекеры: 2.07 – 3.05 – 4.15

21:45 Черногория – Кипр – 4:0

Букмекеры: 1.57 – 3.85 – 6.50

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Лига D

Группа D1

21:45 Андорра – Латвия – 0:5

Букмекеры: 5.40 – 3.20 – 1.80

21:45 Мальта – Фарерские острова – 1:1

Букмекеры: 3.15 – 3.10 – 2.43

Группа D2

21:45 Гибралтар – Лихтенштейн – 1:1

Букмекеры: 3.00 – 2.98 – 2.62

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