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Шевченко выступил против Суперлиги: "Страны вроде Украины будут страдать"

24 октября, 08:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Наставник сборной считает, что идея создания Европейской Суперлиги несет большую опасность футболу

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко раскритиковал идею создания закрытой Европейской Суперлиги, где будут выступать ТОП-команды Европы. Инициаторами создания лиги выступили "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

"Идея создания Европейской Суперлиги несет большую опасность тому футболу, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины будут страдать и еще больше удаляться от процветающей элиты. Концепция изменений должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях", – написал Шева в своем Twitter.

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Ранее ФИФА и УЕФА также резко высказались об идее создания закрытой Суперлиги для европейских грандов. Они утверждают, что такой формат в скором времени всем надоест.

Смотрите, как сборная Украины обыграла Испанию в Лиге наций:

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Источник: Сегодня|Спорт

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