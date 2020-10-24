Шевченко выступил против Суперлиги: "Страны вроде Украины будут страдать"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко раскритиковал идею создания закрытой Европейской Суперлиги, где будут выступать ТОП-команды Европы. Инициаторами создания лиги выступили "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

"Идея создания Европейской Суперлиги несет большую опасность тому футболу, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины будут страдать и еще больше удаляться от процветающей элиты. Концепция изменений должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях", – написал Шева в своем Twitter.

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Ранее ФИФА и УЕФА также резко высказались об идее создания закрытой Суперлиги для европейских грандов. Они утверждают, что такой формат в скором времени всем надоест.

Смотрите, как сборная Украины обыграла Испанию в Лиге наций:

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