"Он не хочет убить": жесткий разговор Шевы с Миколенко оценил игрок-очевидец

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Караваев прокомментировал жесткий разговор Андрея Шевченко с Виталием Миколенко перед матчем Лиги наций с Испанией, который "сине-желтые" сенсационно выиграли со счетом 1:0.

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Напомним, накануне игры на тренировке Шева вычитал 21-летнего защитника "Динамо" Виталия Миколенко, сказав ему: "Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?"

Как показало время, такая взбучка имела положительный эффект – сборная Украины взбодрилась, сыграв против Испании очень дисциплинированно и неожиданно победив.

Теперь же Александр Караваев, который присутствовал на поле "Олимпийского" при этой взбучке, рассказал, что столь строгим Шевченко бывал и ранее. Дескать, ничего сверхъестественного не произошло.

"Это обычный рабочий момент, Андрей Николаевич часто может и напихать, и подбодрить", – заявил Караваев

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Андрей Шевченко / Фото: Reuters

"Самое главное, что делает тренерский штаб во главе с Андреем Николаевичем – это ежедневная работа с игроками. В основном, это поддержка и внушение, что все мы на футбольном поле люди, и все зависит от нас – как мы покажем себя в игре. Да, он вселяет в нас большую уверенность, потому что так долго играл на высоком уровне. И он хочет это передать нам, чтобы мы, в первую очередь, верили в себя и собственные силы, и это очень помогает"

"Бывает злой и добрый Шевченко? Конечно, это неотъемлемая часть. Если мы не выполняем его установки, или начала дисциплина хромать, то ему это, конечно, не нравится. Он может об этом сказать, напихать. Но потом в обычной хорошей атмосфере сесть и все обсудить. И это помогает, ведь ты понимаешь, что он пихает не потому, что хочет тебя убить или обидеть, а просто хочет, чтобы ты делал это по-другому и качественнее", – подытожил Александр Караваев

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Ранее Караваев посмеялся над ошибками испанских журналистов в написании фамилий игроков украинской сборной. "Теперь они хорошо их запомнят", – говорит Александр.

Обзор матча Украина – Испания (1:0)

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