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Пресс-атташе Шевы отметил победу над Испанией "танцем для дикарей" (видео)

14 октября, 15:34

Олег Люлька Олег Люлька

Николай Васильков "зажег" у себя в Facebook по случаю выигрыша нашей сборной

Пресс-атташе и друг Андрея Шевченко известный журналист Николай Васильков оригинально отметил победу Украины над Испанией 1:0 в матче Лиги наций, который состоялся накануне на НСК "Олимпийский".

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Васильков у себя в Facebook выложил видео своего танца, которое подписал следующим образом: "Я танцую для дикарей, которые колдовали против нас".

Неизвестно, кого именно пресс-атташе Андрея Шевченко имел в виду под дикарями. Возможно, аналитиков букмекерских контор, которые перед игрой давали сборной Украины всего лишь 12 процентов на победу.

Отметим, что Андрея Шевченко и Николая Василькова связывает дружба с детских лет. Они учились в одной школе на Оболони. А завершая свою карьеру игрока в "Динамо", Шева на глазах у многомиллионной телевизионной публики "стащил" у Василькова кошелек.

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Николай Васильков

Николай Васильков / Фото: Николай Васильков Facebook

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Напомним, за два тура до финиша группового раунда Лиги наций Украина с 6 очками делит второе-третье места с Германией и всего на 1 балл отстает от Испании, таким образом сохраняя шансы выиграть свой квартет и попасть в Финал четырех.

Однако, по словам Шевченко, сборная Украины не преследует такую цель, будучи сосредоточенной на том, чтобы избежать последнего места в группе и вылета во второй дивизион Лиги наций.

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Смотрите, как Украина обыграла Испанию (1:0)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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танец Андрей Шевченко Сборная Украины сборная Испании Николай Васильков

Источники: Сегодня|Спорт , Николай Васильков Facebook

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