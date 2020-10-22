Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА после успеха в Лиге наций

Сегодня Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг национальных сборных. В нем учтены результаты октябрьских матчей. На прошлой неделе мы сообщали, что победа над Испанией поднимет сборную Украины в рейтинге ФИФА.

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Предварительные расчеты подтвердились: подопечные Андрея Шевченко переместились с 24-й строчки на 23-ю, обойдя команду Перу. Напомним, в этом месяце "сине-желтые" уступили Франции в товарищеском матче (1:7) и Германии (1:2) в Лиге наций, после чего взяли верх над испанцами дома – 1:0.

Несмотря на неудачу в Киеве, "Фурия роха" подскочила с седьмой позиции на шестую, оставив за спиной Уругвай. Также поменялись местами в ТОП-10 сборные Аргентины и Хорватии, которые теперь на восьмом и девятом местах соответственно. Пятерка лидеров рейтинга на изменилась: Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Португалия. Наши соперники в Лиге наций, Германия и Швейцария, – на 14-й и 16-й позициях.

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На последней, 210-й строчке, как и прежде, находится команда Сан-Марино.

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Смотрите, как украинцы победили испанцев на "Олимпийском":

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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