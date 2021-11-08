Шевченко в Дженоа: стала известна дата первой тренировки

Вчера, 7 ноября, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил клуб Серии А Дженоа

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Контракт украинского специалиста Андрея Шевченко с Дженоа подписан до 30 июня 2024 года.

Уже сегодня, 8 ноября, 45-летний украинец будет в Генуе. Новый тренер Дженоа прибудет в клуб ближе к вечеру.

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Также вместе с Шевченко будет его помощник Мауро Тассотти. Они посетят тренировочный центр и проведут первую тренировку во вторник. Презентация Шевченко для прессы должна состояться на стадионе Луиджи Феррарис, сообщает buoncalcioatutti.it.

Также ожидается, что в штаб Шевченко войдут Луиджи Ночентини и Андреа Малдера.

Отметим, что в послужном списке Шевченко-тренера только работа в сборной Украины. За пять лет во главе национальной команды Шева вывел Украину в элиту Лиги наций и довел до четвертьфинала Евро-2020.

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На посту главного тренера Дженоа Андрей Шевченко дебютирует 21 ноября – домашним матчем с Ромой, возглавляемой Жозе Моуринью