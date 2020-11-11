Шевченко назвал стартовый состав на матч с Польшей

Сегодня украинская сборная проведет товарищеский поединок против Польши

Андрей Шевченко огласил стартовый состав на матч сборной Украины против Польши в Хожуве. Матч начнется в 21:45, онлайн матча Польша – Украина уже доступен на нашем сайте и с помощью сервиса OLL.TV.

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Украина: Лунин, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Коваленко, Макаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков

Запасные: Панькив, Пятов, Забарный, Соболь, Чеберко, Бондарь, Сидорчук, Малиновский, Марлос, Харатин, Цыганков, Мораес

Фаворитом у букмекеров являются именно хозяева поля. На победу "белых орлов" можно поставить с коэффициентом 2.30, на ничью – 3.25, на выигрыш команды Андрея Шевченко – 3.20.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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