Українська
$ 28,12
33,2
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Шевченко назвал стартовый состав на матч с Польшей

11 ноября, 20:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сегодня украинская сборная проведет товарищеский поединок против Польши

Андрей Шевченко огласил стартовый состав на матч сборной Украины против Польши в Хожуве. Матч начнется в 21:45, онлайн матча Польша – Украина уже доступен на нашем сайте и с помощью сервиса OLL.TV.

Реклама

Украина: Лунин, Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Коваленко, Макаренко, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков

Запасные: Панькив, Пятов, Забарный, Соболь, Чеберко, Бондарь, Сидорчук, Малиновский, Марлос, Харатин, Цыганков, Мораес

В тренде
Польша – Украина: онлайн-трансляция матча

Фаворитом у букмекеров являются именно хозяева поля. На победу "белых орлов" можно поставить с коэффициентом 2.30, на ничью – 3.25, на выигрыш команды Андрея Шевченко – 3.20.

Реклама

Смотрите, как Украина обыграла Испанию (1:0)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

товарищеский матч Сборная Украины сборная Польши

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом
В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистомФутбол
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатам
Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатамФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять