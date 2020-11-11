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"Украина дала о себе знать всей Европе. Все уже остерегаются": предупреждение от Зинченко

11 ноября, 19:42

Елена Павлова Елена Павлова

Полузащитник "МанСити" считает, что команде нужно улучшать свои кондиции

Полузащитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мнением о состоянии национальной команды перед товарищеским матчем с Польшей. А также затронул тему подготовки к Евро-2020. Напомним, что поединок с поляками пройдет 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе. Начало – в 21:45 по Киеву. Онлайн-трансляция Польша – Украина со всеми самыми интересными подробностями доступна на нашем сайте.

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"Думаю, акцент будет сделан на структуре игры. Мы должны вспоминать и улучшать наши связи, кондиции, в которых мы были, особенно в квалификации Евро-2020. Нужно настраивать свою игру, потому что нас ждут очень серьезные матчи чемпионата Европы. Через эти встречи нам и нужно готовиться", – сказал Зинченко YouTube-каналу УАФ.

Андрей Шевченко и Александр Зинченко

Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

"Все будет зависеть от нас. Считаю, сборная Украины хорошенько так дала о себе знать всей Европе. Все уже знают нашу сборную, все уже остерегаются и относятся к нам намного серьезнее, чем было раньше", – сказал Зинченко.

Напомним, что после товарищеского матча с поляками сборную Украины ждут две игры в рамках Лиги наций УЕФА: в Лейпциге против Германии (14 ноября) и в Люцерне со Швейцарией (17 ноября).

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Ранее мы также писали, что Зинченко приехал в сборную Украины и сделал заявление.

Смотрите, как проходила свадьба Зинченко

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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товарищеский матч Сборная Украины сборная Польши Евро-2020 Александр Зинченко
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