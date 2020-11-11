Польша – Украина: онлайн-трансляция матча

В среду, 11 ноября, в Хожуве на стадионе "Шленски" состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Наш сайт ведет мультимедийную трансляцию этого противостояния с видео голов и лучших моментов поединка, а также яркими фото и комментариями.

ПОЛЬША – УКРАИНА

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Польша в рейтинге ФИФА занимает 18-е место, Украина – 23-е. Для обеих команд эта игра – прогревочная перед заключительными поединками в элитном дивизионе Лиги наций. Украинцев ждут встречи в Лейпциге против Германии (14 ноября) и в Люцерне со Швейцарией (17 ноября). Тогда как поляков – игры с Италией в гостях (15 ноября) и Нидерландами дома (18 ноября).

На данный момент Украина в своей группе Лиги наций делит второе-третье места с Германией, тогда как Польша в своем квартете неожиданно лидирует, опережая Италию и Нидерланды.

Смотрите, как Украина обыграла Испанию (1:0)

Смотрите, как Польша обыграла Боснию и Герцеговину (3:0)

Тренировка Украины перед Польшей

Тренировка Польши перед Украиной

ПОЛЬША – УКРАИНА: ЦЕНА СОСТАВОВ

Кадровая обойма поляков, по оценкам Transfermarkt, в два раза дороже состава Украины – 278 млн евро против 139 млн евро. Правда, против украинцев не сыграет самый дорогой игрок сборной Польши Роберт Левандовски, которого оценивают в 60 млн евро, – тренер национальной команды Ежи Бречек заявил, что даст ему отдохнуть.

ПОЛЬША – УКРАИНА: ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ПОЛЬША: Скорупски – Берешински, Валукевич, Беднарек, Реца – Линетти, Модер – Юзвяк, Пьонтек, Гросицки – Милик

УКРАИНА: Лунин – Конопля, Забарный, Чеберко, Соболь – Степаненко – Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Зубков – Мораес

ПОЛЬША – УКРАИНА: ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД ИГРОЙ

Главный тренер сборной Польши Ежи Бречек: "Те футболисты, которые играли в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также много выступали за свои клубы в чемпионатах, в среду будут отдыхать. Это касается не только Роберта Левандовски. Мы будем видоизменять наш состав, и вряд ли кто-то проведет на поле все три предстоящих матча. Также многое будет зависеть от состояния здоровья игроков. Тем не менее к каждому матчу, включая поединок с Украиной, мы будем подходить с полной самоотдачей и желанием победить"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко: "Я рад, что мы сыграем против Польши. За последние 10 лет эта команда сильно прибавила. Великолепная сборная. Возможно, время для матча не самое лучшее в связи с коронавирусом. Но, уверен, поединок будет напряженным. Как и мой коллега, планирую дать шанс сыграть тем, кто ранее мало играл, планирую дать футболистам шанс проявить себя. Левандовски против нас не сыграет? Ясно, что Польша, как и мы, решает свои задачи, балансирует состав перед официальными матчами. Уверен, у них есть кому сыграть. Будет интересно"

ПОЛЬША – УКРАИНА: ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

ПОЛЬША – УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Небольшим фаворитом поединка аналитики называют поляков. На их победу установлен коэффициент 2.41, на ничью – 3.50, на победу украинцев – 2.99. Исходя из этих коэффициентов, вероятность выигрыша хозяев составляет 40 процентов, ничейного исхода – 27 процентов, выигрыша команды Андрея Шевченко – 33 процента. Наиболее вероятным называется счет 1:1.

ПОЛЬША – УКРАИНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире товарищеский матч Польша – Украина в среду, 11 ноября, начиная с 21:45, покажут каналы "Футбол 1" и "Украина". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как Украина играла в Лиге наций с Германией (1:2)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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