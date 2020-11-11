Польша – Украина: прогноз комментатора на матч команды Шевченко

Сегодня в Хожуве на стадионе "Слёнск" состоится товарищеский матч: сборная Польши примет команду Украины. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Польша – Украина онлайн уже доступен на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Польша – Украина: где смотреть товарищеский матч сборных

Встречи сборных стран, являющихся географическими соседями, всегда особенно интересны. Вроде как возможность победить и заявить о своем превосходстве. Даже в товарищеском матче, пусть и не громко. Этот поединок, как и с французами, должен был состояться в рамках подготовки к Евро-2020, но был перенесен на ноябрь. Снова команде Андрея Шевченко предстоит провести три матча кряду. В октябре, учитывая сложную кадровую ситуацию, это привело к уничижительному поражению во Франции (0:7), минимальной неудаче с немцами (1:2) и сенсационной победе над испанцами (1:0). Но если тогда сборной Украины из-за коронавируса не могли помочь практически все вызванные представители "Шахтера", то сейчас по той же причине не присоединились к главной команде футболисты "Динамо". В последний момент положительный тест на COVID-19 получил Денис Попов, а форвард Артем Кравец травмировался. Как и потенциальный дебютант Виктор Корниенко в воскресном "Классико". Так что Андрей Шевченко едет в Польшу снова с ограниченным кадровым ресурсом и мыслями о предстоящих двух матчах Лиги наций.

У поляков серия из четырех матчей без поражений, в двух последних они не пропускали – от итальянцев (0:0) и боснийцев (3:0). Все сильнейшие исполнители "кадры" в строю, в том числе "динамовец" Томаш Кендзера. Эта встреча со сборной Польши станет десятой для нашей главной команды страны. В предыдущих – абсолютный паритет – по три победы и три ничьи.

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Вряд ли сборная Украины будет рвать жилы для победы. Это было бы абсолютно нелогично. Поляки имеют весьма крепкую сборную с Робертом Левандовским на острие, но их впереди ждут поединки с итальянцами и нидерландцами в Лиге наций, поэтому также нет смысла оставлять все силы на поле. Если отбросить патриотизм, то, думаю, что "кадра" не проиграет. Хотя ничья была бы логичным итогом. Возможно, обе забьют. Но немного. Если прогнозировать счет, то 1:1.

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Смотрите, как Украина обыграла Испанию (1:0)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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