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Польша – Украина: где смотреть товарищеский матч сборных

11 ноября, 15:09

Олег Люлька Олег Люлька

Список трансляций контрольного поединка поляков и украинцев в Хожуве - на ТВ и в интернете

В среду, 11 ноября, сборная Украины проведет первый из трех поединков, которые ей предстоят в течение недели. В Хожуве команда Андрея Шевченко встретится в товарищеском матче с Польшей. Начало противостояния – в 21:45 по киевскому времени. Онлайн матча Польша – Украина с видео голов доступен на нашем сайте.

ПОЛЬША – УКРАИНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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В прямом эфире товарищеский матч Польша – Украина в среду, 11 ноября, начиная с 21:45 покажут каналы "Футбол 1" и "Украина". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

ПОЛЬША – УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Отметим, что небольшим фаворитом поединка аналитики называют поляков. На их победу установлен коэффициент 2.41, на ничью – 3.50, на победу украинцев – 2.99. Исходя из этих коэффициентов, вероятность выигрыша хозяев составляет 40 процентов, ничейного исхода – 27 процентов, выигрыша команды Андрея Шевченко – 33 процента. Наиболее вероятным называется счет 1:1.

Мораес и Шевченко
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Мораес и Шевченко / Фото: УАФ

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Напомним, до сих пор Украина и Польша играли 8 раз. У каждой из команд по 3 победы, еще 2 поединка завершились вничью. Общая разница мячей – 9:9.

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Для обеих команд эта игра – репетиция перед заключительными поединками в элитном дивизионе Лиги наций. Украинцев ждут встречи в Лейпциге против Германии (14 ноября) и в Люцерне со Швейцарией (17 ноября). Тогда как поляков – игры с Италией в гостях (15 ноября) и Нидерландами дома (18 ноября).

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Смотрите, как Украина обыграла в Лиге наций Испанию 1:0

Смотрите, как Польша сыграла 0:0 с Италией

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины где смотреть сборная Польши

Источник: Сегодня|Спорт

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