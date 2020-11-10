Звезда сборной Германии не сыграет против Украины в Лиге наций

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги наций против Украины. Как сообщает официальный сайт УАФ, футболист не сможет сыграть 14 ноября из-за перебора желтых карточек. Но Кросс остался в расположении бундестим и выйдет против Испании в заключительном туре группового раунда. А вот полузащитник "Челси" Кай Хаверц подхватил коронавирус и выбыл надолго.

Реклама

Тони Кроос / Фото: Reuters

Тем временем наставник немцев Йоахим Лев заявил, что не планирует возвращать в команду ветеранов Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Жерома Боатенга, несмотря на хорошую игру.

Читайте также: Сборная Германии на матч с Украиной в Лиге наций включила в состав новичков

"Если ближе к Евро ситуация поменяется, то я, возможно, пересмотрю свое решение, но сейчас не вижу в этом смысла. Мне нравится работать с молодыми игроками. Они полностью отдаются работе и приносят в команду необходимую энергию. Да, есть определенный трудности с адаптацией, но они быстро учатся, и я уверен, что все будет хорошо", – цитирует Лева Twitter сборной Германии.

Реклама

Сборная Германии / Фото: Reuters

Отметим, что после четырех туров сборная Германии делит второе-третье место с Украиной в группе А4 – обе команды за предыдущие четыре тура набрали по 6 очков. Подопечные Йоахима Лева в среду, 11 ноября, проведут товарищеский матч с Чехией, а затем сыграют два поединка в Лиге наций – 14 ноября дома против Украины и 17 ноября – на выезде против Испании.

Смотрите, как Германия забивала Швейцарии

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама